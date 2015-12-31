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فيديو..إلغاء أكثر من 300 رحلة طيران بسبب الثلوج في تركيا

31/12/2015

ألغت شركات طيران تركية نحو أكثر من 300 رحلة من وإلى إسطنبول اليوم الخميس بسبب التساقط الكثيف للثلوج التي غطت أكبر مدن البلاد طوال الليل.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية إلغاءها 265 رحلة مقررة الخميس والجمعة في مطار أتاتورك، و37 في مطار صبيحة غوكتشن.

وفي سياق متصل ألغت منافستها شركة بيغاسوس إيرلاينز 34 رحلة من والى صبيحة غوكتشن – بحسب موقعها الرسمي.

ونقلت رويترز أن مكتب حاكم المدينة نصح سكانها بألا يغادروا منازلهم، منوها أن تساقط الثلوج سيستمر حتى السبت المقبل.

واستيقظت إسطنبول ومناطق أخرى في تركيا اليوم على طبقة ثلجية بلغت سماكتها 30 سنتيمترا في بعض المناطق الأمر الذي أدى إلى عرقلة حركة السير وتعليق المواصلات وإغلاق المدارس.

جدير بالذكر أن كثافة الثلوج بلغت في فبراير الماضي 70 سنتيمترا في بعض المناطق، وهي أعلى طبقة ثلجية منذ 28 سنة.

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