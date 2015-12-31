البث الحي
منوعات

طوكيو تشترط إزالة تمثال بـ"سيول" لدفع تعويضات "نساء المتعة"

31/12/2015

تمثال نساء المتعة في سيول – أرشيف

بعد توصلهما لاتفاق تاريخي بشأن "نساء المتعة" خلال الحرب العالمية الثانية، اشترطت اليابان لدفع نحو 8 ملايين دولار لسيول إزالتها تمثالا يرمز إلى ضحايا الحرب من هؤلاء النساء.

كان وزيرا خارجية البلدين قد أعلنا الاثنين  الماضي  الأول توصلهما إلى اتفاق تاريخي ينهي خلافا دام عقودا، ينص على أن يقدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتذارا، إضافة إلى تمويل طوكيو صندوق مساعدات بقيمة مليار ين،  وهو ما يوازي ثمانية ملايين دولار، يخصص لـ"نساء المتعة" السابقات المسنات، على أن تتولى كوريا الجنوبية مهمة تشكيله.

وظل الخلاف بشأن الكوريات اللواتي أرغمن على ممارسة البغاء في الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية يمثل عقبة أخيرة كبيرة أمام تحسين العلاقات بين البلدين.

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)