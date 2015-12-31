طوكيو تشترط إزالة تمثال بـ"سيول" لدفع تعويضات "نساء المتعة"

تمثال نساء المتعة في سيول – أرشيف

بعد توصلهما لاتفاق تاريخي بشأن "نساء المتعة" خلال الحرب العالمية الثانية، اشترطت اليابان لدفع نحو 8 ملايين دولار لسيول إزالتها تمثالا يرمز إلى ضحايا الحرب من هؤلاء النساء.

كان وزيرا خارجية البلدين قد أعلنا الاثنين الماضي الأول توصلهما إلى اتفاق تاريخي ينهي خلافا دام عقودا، ينص على أن يقدم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اعتذارا، إضافة إلى تمويل طوكيو صندوق مساعدات بقيمة مليار ين، وهو ما يوازي ثمانية ملايين دولار، يخصص لـ"نساء المتعة" السابقات المسنات، على أن تتولى كوريا الجنوبية مهمة تشكيله.

وظل الخلاف بشأن الكوريات اللواتي أرغمن على ممارسة البغاء في الجيش الياباني أثناء الحرب العالمية الثانية يمثل عقبة أخيرة كبيرة أمام تحسين العلاقات بين البلدين.