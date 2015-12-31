البث الحي
منوعات

صحيفة: أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

30/12/2015
  الرئيس الأمريكي باراك أوباما

ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال " نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لفرض عقوبات على نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونج كونج  لدورهم في تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين بارزين قالوا يوم الثلاثاء إن وزارة الخزانة تحتفظ بموجب الاتفاق النووي بحق إدراج كيانات إيرانية في قائمة سوداء بسبب مزاعم عن مشاركتها في تطوير الصواريخ وكذلك من يدعمون الإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال فريق من مراقبي العقوبات إن إيران خالفت قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر الماضي عندما أجرت تجربة لإطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووية مما دفع أعضاء الكونجرس الأمريكي للدعوة إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)