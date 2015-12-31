صحيفة: أمريكا تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال " نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس باراك أوباما تستعد لفرض عقوبات على نحو 12 شركة وفردا في إيران وهونج كونج لدورهم في تطوير برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين بارزين قالوا يوم الثلاثاء إن وزارة الخزانة تحتفظ بموجب الاتفاق النووي بحق إدراج كيانات إيرانية في قائمة سوداء بسبب مزاعم عن مشاركتها في تطوير الصواريخ وكذلك من يدعمون الإرهاب الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وقال فريق من مراقبي العقوبات إن إيران خالفت قرار مجلس الأمن الصادر في أكتوبر الماضي عندما أجرت تجربة لإطلاق صاروخ قادر على حمل رأس نووية مما دفع أعضاء الكونجرس الأمريكي للدعوة إلى فرض مزيد من العقوبات على طهران.