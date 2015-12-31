شاهد "يارخم" حلقة جديدة لعبدالله الشريف

بث الإعلامي المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة من برنامجه "بص"، ومن خلال شخصية "حودة " طرح الشريف تساؤلا: "لماذا يُلقي من يبدو عليهم مظهر الالتزام الديني، السلام على بعضهم فقط حتى النساء المحجبات والمنتقبات منهم وكأن باقي الناس مجرد "هواء"؟"، على الرغم من الحديث القائل " أفشوا السلام بينكم" ليه بقى مش بتقولوا للناس كلها السلام عليكم؟".

أوضح الشريف أن هذا الأمر يعتبر مشكلة ليست موجودة، لأن الأمر ليس متعمدا وليس مقصودا ، مضيفا " يعني معندناش حد يفهمنا ، إننا نسلم على اًصحاب المنظر المتدين بس، ومنسلمش على باقي البشر اللي احنا أصلا منهم".