شاهد: حريق بأحد الفنادق المحيطة ببرج خليفة بدبي

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إنه تمت السيطرة على 90 بالمئة من الحريق الذي شب (الخميس) في فندق من 63 طابقا قرب برج خليفة وإنه تم إجلاء جميع المقيمين بالفندق.

وأضاف على تويتر أنه تم "تسجيل 14 إصابة بسيطة وتسجيل حالة متوسطة وإصابة بجلطة قلبية جراء التدافع والدخان المنتشر جراء الحريق وليس من بين المصابين أي أطفال."

وقد أظهرت الصور اندلاع النيران في أحد المباني الواقعة في محيط برج خليفة فيما تصاعدت ألسنة اللهب من جوانب المبنى ، كما هرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة على السنة اللهب التي تتصاعد من كل انحاء المبنى .

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على حسابه الرسمي على موقع تويتر إنه يتواجد حالياً 4 فرق إطفاء في الموقع للتعامل مع الحريق وضمان سلامة الجميع، مضيفا أن الأنظمة الداخلية المخصصة لمكافحة الحريق تعمل الآن لتجنب وصول الحريق للداخل.

وأضاف المكتب أن الحريق الذي اندلع في الفندق بدأ في الطابق 20 من خارج البرج فقط، وتقوم تقوم الآن الجهات المختصة وفرق الدفاع المدني بالعمل على إخلاء الفندق والتعامل مع الحريق .