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شاهد .. تشديد أمني في أوروبا قبل ساعات من 2016

31/12/2015

شددت دول أوروبية إجراءاتها الأمنية استعدادا لاحتفالات الأوروبيين بعام 2016، ففي العاصمة الفرنسية باريس نشرت قوات الأمن 11 ألف شرطي في العاصمة وحدها وقامت بتمشيط الأماكن العامة التي يتواجد فيها الناس عادة خلال الاحتفالات السنوية، وكانت باريس قد شهدت هجمات دامية في 2015 أودت بحياة أكثر من 150 شخصا.

وفي ألمانيا اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة بالأماكن العامة خلال احتفالات العام الجديد وخصصت ساحات وميادين عامة لتنظيم حفلات رأس السنة.

وفي بلجيكا ألغت السلطات الألعاب النارية في بروكسل بسبب تهديدات أمنية.

وبعيدا عن أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية استعدت فرق احتفالات رأس السنة في ميدان تايمز سكوير في نيويورك، كما أجرت الجهات المنظمة للاحتفال تجربة إضاءة كرة كريستال سيتم إنارتها بداية العام الجديد.

وفي البرازيل تشرف السلطات على استخدام الألعاب النارية في احتفالات العام الجديد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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