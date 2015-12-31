البث الحي
منوعات

شاهد .. تسليم جثمان فلسطيني قُتل على الحدود بين مصر وغزة

31/12/2015

سلم الجيش المصري اليوم الخميس جثمان الشاب إسحاق حسان الذي قتله جنود مصريون على الحدود البحرية مع قطاع غزة قبل أيام إلى السلطات الفلسطينية.

 وقالت والدة الشاب وهي تشاهد جثمان ولدها داخل سيارة الإسعاف " ليش قتلوه، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحمه ياما".

 وأفاد أحد أفراد الأسرة بأن الشاب كان يستعد لعرسه، وكانوا يجهزون لزفافه، وأنه كان يريد الذهاب إلى مصر لكي يتلقى العلاج هناك، لكن معبر رفح كان مغلقا في وجهه.

 وقالت مصادر لمراسل "الجزيرة مباشر" إن جثمان الشاب سوف يتم نقله إلى مستشفى الشفاء استعدادا لدفنه في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)