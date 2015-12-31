شاهد .. تسليم جثمان فلسطيني قُتل على الحدود بين مصر وغزة

سلم الجيش المصري اليوم الخميس جثمان الشاب إسحاق حسان الذي قتله جنود مصريون على الحدود البحرية مع قطاع غزة قبل أيام إلى السلطات الفلسطينية.

وقالت والدة الشاب وهي تشاهد جثمان ولدها داخل سيارة الإسعاف " ليش قتلوه، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يرحمه ياما".

وأفاد أحد أفراد الأسرة بأن الشاب كان يستعد لعرسه، وكانوا يجهزون لزفافه، وأنه كان يريد الذهاب إلى مصر لكي يتلقى العلاج هناك، لكن معبر رفح كان مغلقا في وجهه.

وقالت مصادر لمراسل "الجزيرة مباشر" إن جثمان الشاب سوف يتم نقله إلى مستشفى الشفاء استعدادا لدفنه في قطاع غزة.