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شاهد .. الصين تفتتح ثاني أعلى جسر في العالم

31/12/2015

افتتحت الصين اليوم الخميس جسرا معلقا يعد ثاني أعلى جسر على مستوى العالم، كانت السلطات الصينية قد أعلنت مسبقا اعتزامها افتتاحه في أعياد الكريسماس.

ويمر الجسر عبر نهر "Qingshui" وعمل القائمون على بناءه في ظروف خطرة وتبلغ تكلفة بناء الجسر  1.54 مليار يوان "حوالي 240 مليون دولار"

 واستغرق بناء الجسر عامين ويبلغ ارتفاعه 406 مترا ويمتد طوله إلى1130 متراً، وبُني في طبيعة صخرية قاسية لتحسين وسائل النقل والربط بين "جويانغ" والمقاطعات المجاورة في الصين،  ويعد ثاني أعلى جسر في العالم بعد "Sidu River" الذي يقع أيضاً في الصين.

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