شاهد .. الاستقرار حلم اللبنانيين لعام 2016

أعرب لبنانيون عن أملهم في استقرار الأوضاع في بلدهم ومنطقة الشرق الأوسط خلال عام 2016 وانتهاء الأزمات الداخلية في لبنان الذي يعاني صراعات سياسية.

ويشهد لبنان صراعا سياسيا حيث يعاني من عدم وجود رئيس للدولة منذ أكثر من 18 شهرا.

ويشعر اللبنانيون بإحباط تجاه نظامهم السياسي والسياسيين الذين يتهمونهم بعدم القدرة على اتخاذ قرارات تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين فيما يتعلق بما يجب فعله بشأن الكهرباء والصحة والتعليم.

وتفاقمت في الآونة الأخيرة الأزمات في البلاد مثل أزمة القمامة، ويتمنى كثيرون من أهل العاصمة اللبنانية أن تتحسن الأوضاع وحسب.

ويشهد لبنان أيضا تراجعا في عدد السياح الذين يزورونه هذه الأيام بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة.

لكن لا يزال كثيرون يحرصون على حضور احتفالات العام الجديد في بيروت المعروفة بحياة الليل الصاخبة فيها.

ومع استعداد الفنادق في ربوع المعمورة لاستقبال العام الجديد فإن هناك أمنية مؤكدة واحدة تقريبا بأن يكون 2016 عاما يعمه السلام.