دول جنوب شرق آسيا تطلق مجموعة "آسيان" الاقتصادية- أرشيف

أطلقت الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الخميس مجموعة اقتصادية منتظرة منذ فترة طويلة يفترض أن تفضي إلى قيام سوق موحدة على غرار النموذج الأوروبي لمواجهة القوة الصينية.

وتشكل الرابطة في الواقع سوقا كبيرة تضم حوالى 600 مليون شخص وتضم بلدانا متنوعة مثل" بروناي وسنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفيليبين وفيتنام وبورما ولاوس وكمبوديا".

وقالت وزيرة خارجية سنغافورة "فيفيان بالاكريشنان" ، أحد الأعضاء الأساسيين في الرابطة إن هذه الكتلة "ستساهم مساهمة فعالة في النمو الاقليمي وستؤمن فرص تنمية للجميع".

بينما اعتبر جون بانغ من مجموعة "راجاراتنام سكول اوف انترناشونال ستاديز" في سنغافورة أن "مجموعة آسيان الاقتصادية لن تؤدي إلى تغيير جذري بين ليلة وضحاها"، وتوقع حصول "تقدم بطيء".

وكان إنشاء هذه الكتلة الاقتصادية الجديدة رسميا موضوعا مطروحا باستمرار على صعيد السياسة الإقليمية، إلى أن تحقق في النهاية ، لكنها لا تزال حتى الآن حبرا على ورق.

وتحلم رابطة جنوب شرق آسيا بتشكيل سوق موحدة، لكن تكاملها الاقتصادي يراوح مكانه منذ سنوات.

وعلى غرار نموذج الاتحاد الاوروبي إلى حد ما، يتخطى التكامل الذي يريده الأعضاء العشرة للكتلة، إقامة منطقة للتبادل الحر على أن يتجسد أيضا عبر شبكات للسكك الحديد، وشبكات جوية متصلة بشكل أفضل والتنقل الحر للأشخاص ورؤوس الأموال، لكن هذا التكامل لم يتحقق بعد.