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خبير تربوي: الأهداف المكتوبة أفضل تخطيط للعام الجديد

31/12/2015

أكد صلاح اليافعي المدرب والخبير التربوي على ضرورة أن يقوم الأفراد بالتخطيـط لأنفسهـم بشكـل مـكـتـوب، على أن تـسـتنـد الخطـة إلـى الأولويات فـي تحقيـق الأهداف، مشددا على أن الخطة يجب أن تكون"مـلزمة"  لتحقيـق مـا يستهدفـه الإنسان فـي السنـة الجديدة.

وأضاف اليافعي خلال " نافذة ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" أنه يجـب أن نربـي أبناءنـا علـى التخطيـط لحياتهـم، و مـحـاسـبـة أنـفـسـهـم علـى الأمور الشخصيـة البسيطـة.

وقال إن أولــى خـطـوات الـتـخـطـيــط للـعـام الجـديــد هــي أن يــعــرف الإنــســان "مــا الــذي يــريــده مــن حــيـاتـه؟" ، مشيرا إلى أن  بـعـض الأفـراد يـتركون حياتهـم لـ"البركة"، في حين أنه يجب على الإنسان الأخـذ بـالأسـبـاب والـتخطيـط وعقـد النيـة.

وأوضح الخبير التربوي أنه يـمـكـن لـلأفـراد أن يـخـططوا لأنفسهـم بشكـل "اسـتـراتـيـجـي" من خلال ـوضـع خـطـة لـحـيـاتـهـم لـخـمـسة أعوام قادمـة، مفضلا أن يـخـرج الإنـسـان مـن دائـرة أهـدافـه الخاصة إلـى تخطيـط وتحقيـق الأهداف العامـة للمجتمـع مـن حولنـا،

لأنه مـن قـضـى حياتـه لنفسـه مات وإن عاش طويلاً ومـن خـطـط لـمـجـتـمـعـه وأمـتـه عـاش طـويـلاً وإن قـصـر عـمـره على حد قوله.

ونصح اليافعي بأن تغطي خطة الإنـسـان لـنـفـســه للعـام الجـديـد   الـجـوانـب الـروحـيـة والـعـمـلـيـة والاجـتـماعيـة .

المصدر : الجزيرة مباشر
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