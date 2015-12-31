تصريحات شغلت المصريين في عام 2015

الرئيس السيسي وتصريحات شغلت المصريين في 2015

شهد عام 2015 العديد من التصريحات والتى شغلت الرأى العام من حيث إثارتها أو أهميتها للعامة والخاصة ومن أهمها تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه " مايصحش كده".

وجاءت أبرز التعليقات التي شغلت المصريين في 2015 على لسان الرئيس السيسي عندما قال "أوعوا تخافوا إحنا نجوع بس نبني بلدنا"، و"محدش هيقدر يمنعنا من البناء" ، بينما انتقد الرئيس عبد الفتاح السيسى الإعلام المصرى قائلا "تجاوزتم كل حاجه.. أنتم بتعذبوني ميصحش كده إزاي تعملوا كده في بلدكم". كما جاء تصريح السيسى: "لو الشعب كله عايزنى أمشى هامشى من غير ما تنزلوا" وجاءت آخر تصريحات السيسي في عام 2015 " مضيعتكمش قبل كده علشان أضيعكم فى سد النهضة".

فيما أحدثت تصريحات رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور أثارة ودهشة المواطنين ومنها، الزمالك أبطل "السحر" وحقق الفوز في غياب "جامايكا"، وقفلت النت في النادي عشان اللاعبين بتعرف بنات عليه وبيروحوا الشقة ، كما جاء تهديده للرئيس السيسي بأنه " لو اتكلمت هقول كلام يزعل".

ومن أشهر التصريحات أيضا خلال عام 2015 تصريح الصحفي خالد صلاح لـ" أحمد موسى" "مرضتش أنشرلك ولا قفا" كما جاء تصريح وزير العدل المستشار أحمد الزند : المصرى يقدر يعيش بـ2 جنيه ، وعلى الصعيد النسائي جاء التصريح الجريء للفنانة انتصار بأن : اللي مايقدرش يصبر نفسه بـ"أفلام بورنو" ، أما محافظ القاهرة فجاء تصريحه : المطر لما "بينزل" الشوارع "بتتبل"

الفنانة سمية الخشاب جاء تعليقها بمهرجان القاهرة بالدعاء بالصحة لفاتن حمامة رغم وفاتها مثيرا للجدل ، كما أثار تصريح محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى عن أزمة السياحة إن "الأجانب هما اللى خسرانين" ، كما أثار تعليق محفوظ صابر وزيرالعدل السابق أن :ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا وهناك وظائف تناسبه ، الجدل في أوساط المجتمع المصري.

ومن التعليقات التي أثارت حفيظة المصريين أيضا ما ذكره وزير التعليم العالى السيد عبد الخالق أن : مصر تمتلك مستشفيات أفضل من الموجودة فى بريطانيا ، فيما أثار تعليق وزير التخطيط بأن : الشعب المصرى من أسعد شعوب العالم ، السخرية بين أوساط المصريين.

وزيرة التضامن غادة والي كان لها نصيب من الجدل بتصريحها: الجنة هيكون فيها مزيكا وباليه ، أما رئيس رئيس هيئة النقل العام فقد قال : "نفسى أشوف راكب واحد واقف فى الأتوبيس" ، كما قال وزير البترول طارق الملا : أزمة البنزين "ايحاء نفسى" ، رئيس الوزراء السابق المهندس ابراهيم محلب فجاء تعليقه بأن مصر ليست وطن نعيش فيه ….بل وطن …نعيش فيه .. مثيرا لسخرية شرائح كبيرة من المصريين

سامح شكري وزير الخارجية المصري فجاء تعليقه بكلمة مثيرا للسخرية .End of Text".

هشام زعزوع وزير السياحة المصري وعد السياح البريطانيين بما هو أكثر فقد وعدهم ب:"هنسد الخرم اللى قلقانين منه" .