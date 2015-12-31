بلجيكا تلغي احتفالات رأس السنة في بروكسل خوفا من هجمات

الهاجس الأمني يلغي احتفالات رأس السنة في بروكسل

يسيطر الخوف من "هجمات " محتملة على العواصم الأوربية ،وانضمت العاصمة البلجيكية بروكسل إلى العاصمة الروسية موسكو وقررت إلغاء احتفالات رأس السنة التي يشارك فيها عشرات الالاف .

وقال إيفان مايور رئيس بلدية العاصمة للتلفزيون البلجيكي "للأسف، الألعاب النارية وكل شيء كان مقررا مساء الخميس وكان يفترض أن يجتمع الكثير من الأشخاص في وسط بروكسل، ولكن نحن مضطرون لإلغائه بسبب المخاطرالتي نبه لها تحليل الم أجراه مركز الأزمة"

وأضاف مايور "من الأفضل عدم المجازفة" في حين لا يسمح الوضع بـ "التأكد من أننا دققنا في كل من يأتي إلى مكان الاحتفال""

ومنذ الشهر الماضي رفعت كل المدن في بلجيكا بما فيها العاصمة بروكسل حيث المؤسسات الأوروبية ومنظمة حلف شمال الأطلسي، مستوى التأهب إلى الدرجة الثالثة"، وهي درجة واحدة أقل من الحد الأقصى، والتي توافق "تهديدا محتملا"".

وقد عاشت العاصمة البلجيكية ستة أيام في ظل مستوى الإنذار من الدرجة الرابعة بعد اعتداءات 13 نوفمبر في باريس والتي راح ضحيتها ما يقرب من 130 قتيلا .

وكانت موسكو قد أعلنت قبل ايام عن إلغاء احتفالات رأس السنة بالساحة الحمراء أحد اشهر الميادين السياحية هناك تخوفا من هجمات محتملة .

وكان قرابة 100 ألف شخص حضروا احتفالات العام الماضي برأس السنة في وسط بروكسل