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بعد تأخر سنوات، مصر تقر قانونا لإنشاء "نقابة الإعلاميين"

31/12/2015

رئيس الحكومة المصرية – شريف إسماعيل

أقرت الحكومة المصرية قانونا يسمح بإنشاء نقابة للإعلاميين والسماح بانضمام الصحافيين إليها، وذلك بعد سنوات طويلة من تعثر إنشاء مثل هذه النقابة. 

وأكد مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل  وافق (الخميس) على مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين مضيفا أن النقابة مهنية وسيكون من حق الصحافيين الانضمام إليها إذا توافرت فيهم الشروط ويمكن لمن لديه خبرة 10 سنوات في مجال الإعلام الانضمام إليها دون اشتراط حصوله على مؤهل عال. 

وأشار وزير الشئون القانونية  أنه سيتم إرسال القرار لمجلس الدولة لمراجعته ورفعه لمجلس النواب لإقراره  ، وأشار العجاتي في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء أنه سيتم وضع ميثاق شرف يلتزم به الإعلاميون جميعا ، مشيرا إلى أن نقابة الإعلاميين سيكون لها موارد وسيتم منحها بعض الإعفاءات الجمركية وسيكون لها جمعية عمومية ومجلس تأديب ، ورسم دمغة للصحافة والإعلام.

وأضاف العجاتي أن رسم الدمغة الوطنية للصحافة والإعلام سيكون على مكتب رئيس الوزراء يوم السبت المقبل وسيتم مراجعته خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

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