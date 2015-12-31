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بدء تشديد إجراءات طلب اللجوء لألمانيا اعتبارا من أول يناير

31/12/2015

المستشارة الألمانية – أنجيلا ميركل

قالت متحدثة باسم الداخلية الألمانية إن بلادها ستبدأ إجراء جلسات شخصية لطالبي اللجوء من سوريا اعتبارا من الجمعة لتغير بذلك سياسة كانت تمنح السوريين وضع اللاجئين بشكل شبه تلقائي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية عن تغيير السياسة "هذه القواعد ستكون نافذة اعتبارا من أول يناير بغض النظر عن بلد المنشأ" لتؤكد تقريرا نشر في صحيفة بيلد.

ومنذ نهاية 2014 تمتع السوريون بعملية بسيطة للحصول على صفة اللجوء كانت تعفيهم من الجلسات الشخصية. ويقول منتقدون إن هذا سمح لتنظيم الدولة بتهريب متشددين لشن هجمات في أوروبا.

ورفضت المستشارة أنجيلا ميركل مرارا الضغوط للحد من تدفق اللاجئين عبر الحدود الألمانية قائلة إن من واجب ألمانيا أن تؤوي الهاربين من الصراعات والاضطهاد.

لكن المعارضة لموقف ميركل تزايدت في الداخل والخارج بعد اكتشاف أن اثنين من منفذي هجمات باريس يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني كانا يحملان جوازات سفر سورية مزورة. 

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