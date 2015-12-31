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بث مباشر: ثلوج في إسطنبول التركية

31/12/2015

يمكنكم متابعة البث المباشر لأجواء مدينة إسطنبول التركية بالضغط على الرابط التالي:

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وتضرب عاصفة ثلجية مدينة إسطنبول التركية وتستمر لعدة أيام، حيث من المتوقع أن تتساقط  الثلوج، ما تسبب في إلغاء الخطوط الجوية التركية لـ 142 رحلة جوية، معظمها داخلية.

وبحسب صحيفة "حرييت"، فإن مكتب حاكم إسطنبول أصدر تحذيرات من الثلوج أيضا وحذر السكان من الخروج إلا في حالات الضرورة. وأشار إلى أنه تم تجهيز أكثر من ألف عربة وآلة ثقيلة أخرى لإزالة الثلوج حتى تظل شبكات الطرق في إسطنبول مفتوحة. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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