البث الحي
منوعات

المكتب التنفيذي ل"الاهلي المصري" يرفض قرار الحل ويلجا للفيفا

30/12/2015

محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي

تصاعدت  الأزمة داخل النادي الاهلي المصري ،و  قرر المكتب التنفيذي للنادي برئاسة أحمد سعيد، نائب رئيس النادي التوصية لمجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "واللجنة الأوليمبية الدولية، ضد حكم حل مجلس الإدارة الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري قبل ايام .

وكلف المكتب التنفيذي  كامل زاهر أمين صندوق النادي ومهند مجدى عضو مجلس الإدارة  بأعداد مذكرة اللجوء إلى الفيفا والتواصل معها في الفترة المقبلة لعرض ملف حكم حل مجلس إدارة الاهلي أملا في الحصول على قرار بالإبقاء على المجلس في ظل رفض الفيفا قوانين المحاكم الإدارية .

كما اوصى المكتب  ببقاء مجلس الإدارة باعتباره جهة منتخبة بعيدًا عن الأخطاء الواردة فى الحكم القضائي على حد وصف البيان الذي اصدره المكتب اليوم وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد اصدرت حكما قبل ايام بحل مجلس إدارة النادي الاهلي واعتبار الانتخابات السابقة التي فاز فيها محمود طاهر برئاسة مجلس ادارة النادي باطلة لأنها شهدت الكثير من المخالفات والاخطاء على حد وصف الحكم القضائي  .

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)