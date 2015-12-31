المكتب التنفيذي ل"الاهلي المصري" يرفض قرار الحل ويلجا للفيفا

محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي

تصاعدت الأزمة داخل النادي الاهلي المصري ،و قرر المكتب التنفيذي للنادي برئاسة أحمد سعيد، نائب رئيس النادي التوصية لمجلس الإدارة برئاسة محمود طاهر باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا "واللجنة الأوليمبية الدولية، ضد حكم حل مجلس الإدارة الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري قبل ايام .

وكلف المكتب التنفيذي كامل زاهر أمين صندوق النادي ومهند مجدى عضو مجلس الإدارة بأعداد مذكرة اللجوء إلى الفيفا والتواصل معها في الفترة المقبلة لعرض ملف حكم حل مجلس إدارة الاهلي أملا في الحصول على قرار بالإبقاء على المجلس في ظل رفض الفيفا قوانين المحاكم الإدارية .

كما اوصى المكتب ببقاء مجلس الإدارة باعتباره جهة منتخبة بعيدًا عن الأخطاء الواردة فى الحكم القضائي على حد وصف البيان الذي اصدره المكتب اليوم وكانت محكمة القضاء الإداري المصرية قد اصدرت حكما قبل ايام بحل مجلس إدارة النادي الاهلي واعتبار الانتخابات السابقة التي فاز فيها محمود طاهر برئاسة مجلس ادارة النادي باطلة لأنها شهدت الكثير من المخالفات والاخطاء على حد وصف الحكم القضائي .