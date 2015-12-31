البث الحي
منوعات

العثور على "محمول" موديل القرن الـ 13 في استراليا

30/12/2015

صورة للاكتشاف الأثري – وكالات

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة من أغرب الاكتشافات الأثرية تتمثل في قطعة أثرية غريبة تشبه جهاز هاتف محمول.

وتناقلت وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقطعة أثرية غريبة تشبه جهاز هاتف محمول اكتشف أثناء حفريات أجريت في أستراليا، وتوقع مستخدمو الإنترنت أن تكون القطعة التي ظهرت على لوحة مفاتيحها نقوش بالخط المسماري مصنوعة من الطين.

ويؤكد البعض أن تاريخ هذا الهاتف المحمول يعود إلى القرن الثالث عشر، مشيرين إلى أن ذلك شاهد على حضارة عريقة ومتقدمة، وأن هذه القطعة إثبات أن المسافرين في الزمن أحضروا معهم أجهزة محمولة في العصور الوسطى.

وتشبه القطعة التي عثر عليها أجهزة الهواتف المحمولة التي تستعمل الآن، فهي تحتوي على شاشة وأزرار.

 

 

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)