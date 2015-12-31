العثور على "محمول" موديل القرن الـ 13 في استراليا

صورة للاكتشاف الأثري – وكالات

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة من أغرب الاكتشافات الأثرية تتمثل في قطعة أثرية غريبة تشبه جهاز هاتف محمول.

وتناقلت وسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقطعة أثرية غريبة تشبه جهاز هاتف محمول اكتشف أثناء حفريات أجريت في أستراليا، وتوقع مستخدمو الإنترنت أن تكون القطعة التي ظهرت على لوحة مفاتيحها نقوش بالخط المسماري مصنوعة من الطين.

ويؤكد البعض أن تاريخ هذا الهاتف المحمول يعود إلى القرن الثالث عشر، مشيرين إلى أن ذلك شاهد على حضارة عريقة ومتقدمة، وأن هذه القطعة إثبات أن المسافرين في الزمن أحضروا معهم أجهزة محمولة في العصور الوسطى.

وتشبه القطعة التي عثر عليها أجهزة الهواتف المحمولة التي تستعمل الآن، فهي تحتوي على شاشة وأزرار.