السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد يوم 10 يناير

الرئيس المصري قال التلفزيون المصري الرسمي اليوم الخميس إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا البرلمان الجديد للانعقاد يوم 10 يناير كانون الثاني المقبل.

وأضاف التلفزيون أنه أصدر مرسوما بتعيين 28 عضوا في البرلمان.

وأجريت الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.

وهذا هو أول برلمان منتخب في مصر منذ حل البرلمان السابق عام 2012.

كما أصدر السيسي القرار رقم 561 لعام 2015 بدعوة البرلمان للانعقاد في 10 يناير المقبل، بحسب القناة.

والنواب الجدد الذين عينهم الرئيس المصري هم :

1- كارولين ماهر، مدير الموارد البشرية بشرية بيجو مصر.

2- رانيا علواني

3- ماريان أمير روفائيل عازر

4- ماجدة السيد بكري

5- دعاء الصاوي يوسف سليمان

6- جهاد جلال أنيس عامر

7- هالة محمد سلطان أحمد أبوعلي

8- شيرين إبراهيم حسن فراج

9- رشا أحمد علي إسماعيل

10- جليلة عثمان عبداللطيف حناوي

11- مهجة غالب عبدالرحمن هاشم

12- أنيسة محمد عصام الدين حسونة

13- بسنت أحمد فهمي محمد فهمي

14- لميس جابر بشاي حنين

15- أسامة السيد محمود سعد الأزهري

16- خالد حنفي جمعة محمد

17- عبدالفتاح أحمد سراج الدين

18- كريم عبدالكريم درويش.

19 أشرف محيي الدين العربي

20- جمال السيد محمد شيحة

21- عمرو عادل محمود صدقي

22- حسين محمد أحمد عيسى

23- السيد عبدالعال مصطفى كامل عبد المجيد

24- السيد علي أحمد فليفل

25- حسن السيد أحمد بسيوني

26- محمد يوسف يوسف القعيد

27- سري محمود حسين صيام

28- بهاء الدين أبوشقة