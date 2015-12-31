الذهب يهبط بفعل صعود الدولار وضعف أسعار النفط

الذهب يهبط بفعل صعود الدولار وضعف اسعار النفط

تراجع الذهب اليوم الأربعاء بفعل عوامل من بينها صعود الدولار وضعف أسعار النفط متجها نحو تسجيل ثالث خسارة سنوية على التوالي.

وخسر المعدن الأصفر 10 بالمئة من قيمته هذا العام بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية سيلحق ضررا بالطلب على المعدن الأصفر وهو أداة استثمارية لا تدر عائدا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1060.30 دولار للوقية (الاونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 8.20 دولار لتسجل عند التسوية 1059.80 دولار للوقية.

وارتفع الدولار 0.13 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية متجها نحو تسجيل زيادة سنوية قدرها 10 بالمئة وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاتين 2 بالمئة إلى 868.50 دولار للوقية بعد أن سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 850.50 دولار في أعقاب تراجعه عن مستوى للدعم عند حوالي 860 دولارا.

وانخفضت الفضة حوالي 1 بالمئة إلى 13.85 دولار للوقية متجهة نحو إنهاء العام على خسائر قدرها 12 بالمئة.

وهبط البلاديوم حوالي 3 بالمئة إلى 539.50 دولار للوقية متجها نحو إنهاء العام على خسائر تزيد عن 30 بالمئة في أول هبوط سنوي في أربعة أعوام.