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الجبير: التحالف الإسلامي يصب في مصلحة كل الدول

31/12/2015

قال وزير الخارجية السعودي " عادل الجبير" إنه بحث خلال زيارته لتونس القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في اليمن وليبيا والحرب على الإرهاب.

وأكد الجبير خلال مؤتمر صحفي جمعه ونظيره التونسي" الطيب البكوش" أن هدف التحالف الإسلامي هو إيجاد استراتيجية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف عسكريا وسياسيا واجتماعيا.

وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن  التحالف الإسلامي الذي تشكل يصب في مصلحة كل الدول وهو تحالف طوعي لمواجهة الإرهاب.

من جهته أشار وزير الخارجية التونسي " الطيب البكوش" إلى أنه يوجد تشابه وتقارب كبير في المواقف التونسية والسعودية تجاه قضايا المنطقة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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