البشير: تمديد وقف إطلاق النار مع المتمردين لمدة شهر اخر

أعلن الرئيس السوداني "عمر البشير" مساء اليوم الخميس تمديد وقف إطلاق النار مع المتمردين في كردفان والنيل الأزرق لمدة شهر اخرعلى الأقل مع فتح الباب لضم كافة المعارضين للحوار الوطني.

وقال البشير في كلمة له خلال بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال السودان إن الدرس الذي وعاه أبناء السودان هو التخلص من الولاءات الضيقة أمام مصالح الوطن وجميع أبنائه مشيرا إلى أنه يبذل كافة الجهود لتحقيق السلام الكامل في ربوع السودان.

وأوضح البشير في كلمته أن المستعمر قد خسر رهانه على الشقاق بين أبناء الشعب الواحد فخاب فأله وطاش سعيه، مجددا العهد مع جميع السودانيين للعمل جميعا لصالح الوطن وأبناءه دون تمييز بينهم.

ودعا البشير إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الدولية ورفع الظلم عن الشعوب المقهورة موضحا أن بلاده تدعم جهود تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان.

وفي ختام كلمته وجه الرئيس السوداني تحية خاصة للمملكة العربية السعودية لقيادتها تحالفا دوليا من أجل الشعب اليمني، مضيفا أن بلاده تقدر دور الاتحاد الأفريقي في حل أزمات القارة داخليا وخارجيا واتخاذ الدبلوماسية سبيلا في ذلك.