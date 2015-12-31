ارتفاع جرائم الكراهية ضد مسلمي لندن بنسبة 171 %

كشفت بيانات بريطانية جديدة عن ارتفاع عدد جرائم الكراهية المسجلة ضد المسلمين في عام مضى بشكل ضخم لتصل إلى 171 % في نوفمبر الماضي في أعقاب هجمات باريس الأخيرة.

وأفادت بيانات شرطة العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأنه في الفترة من نوفمبر من العام الماضي وحتى نوفمبر 2015 سجل عدد الجرائم ذات الصلة بالإسلاموفوبيا 818 جريمة وهو ما يمثل زيادة بنسبة 63.9 % مقارنة بالجرائم الـ499 المسجلة في نفس الفترة قبل عام.

وأوضحت البيانات أنه في شهر نوفمبر وحده كانت هناك 163 جريمة اعتداء تتعلق بالإسلاموفوبيا مقارنة بـ60 جريمة فقط في نوفمبر 2014. وقد وقعت هجمات باريس في 13 نوفمبر.

من جانبه قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين "ستيوارت اندور" إن الاعتداءات المسجلة غالبا ما تشهد ارتفاعا ملحوظا عقب وقوع هجوم "إرهابي".

وأضاف أنه من المهم التوضيح بأن الهجمات ذات الصلة بالإسلاموفوبيا هي رد "غير مقبول على الإطلاق.