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ارتفاع الحرارة في القطب الشمالي 30 درجة مئوية

31/12/2015

ذكرت خدمة الطقس  الألمانية "دي دابليو دي" أن موجة من الهواء الدافئ تجتاح منطقة القطب  الشمالي تسببت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالقرب من القطب الشمالي  بمقدار 30 درجة فوق المعدل الطبيعي. 

وقال عالم الأرصاد الجوية بخدمة الطقس الألمانية أدريان ليسر إن محطة  الطقس الطافية على عوامة تقع على بعد 500 كم من القطب الشمالي سجلت درجة حرارة صفر مئوي صباح الأربعاء بتوقيت وسط أوروبا.

ويتوقع ليسر احتمالية ارتفاع درجات الحرارة لما فوق درجة التجمد الخميس قبل أن تنخفض نسبيا لاحقا خلال هذا الأسبوع.

وكان للعواصف في  شمال المحيط الأطلسي, التي تسببت في حدوث دمار في  أجزاء من بريطانيا خلال الأيام الأخيرة, تأثير في دفع الهواء الدافئ  تجاه القطب الشمالي.  

وحذرت دورثي دال-جنسن الأستاذة في جامعة كوبنهاغن من  الخوض في تأويلات    كثيرة  بشأن  الموجة الحارة القطبية الشمالية.

وأضافت: "إن هناك ببساطة  تباينا كبيرا في درجات الحرارة, ومن المعتاد  أن تحدث هذه السلسلة من درجات الحرارة الدافئة في الشتاء".

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