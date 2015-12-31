أردوغان ينهي زيارته للسعودية مبكرا بسبب "وفاة" صحفي مرافق

الرئيس التركي وخادم الحرمين – أرشيف

أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الخميس) ، زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية مبكراً، بسبب وفاة صحفي مرافق له إثر تعرضه لأزمة قلبية، في الفندق الذي كان يقيم فيه، بالمدينة المنورة.

وفور تلقي أردوغان نبأ تأزّم الحالة الصحية للصحفي حسن قرة قايا المرافق له ، توجّه إلى مستشفى "الملك فهد" الذي نُقِل إليه الصحفي التركي، حيث اطلع من الكادر الطبي على وضعه الصحي، قبل أن يفارق الحياة.

وعقب حادثة الوفاة، أجرى الرئيس التركي اتصالين هاتفيين بزوجة قرة قايا، وبصاحب صحيفة "يني عقد"، التي كان يعمل فيها، حيث قدّم التعازي لكليهما.