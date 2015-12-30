وول ستريت: البيت الأبيض يضع نتنياهو تحت المراقبة الدقيقة

الرئيس الأمريكي باراك أوباما (أرشيف)

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين أن وكالة الأمن القومي الأمريكي تنصتت على محادثات هاتفية بين مسؤولين إسرائيليين كبار ونواب أمريكيين وجماعات يهودية أمريكية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسماءهم إن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن المعلومات التي اعترضت في المحادثات الهاتفية قد تكون مفيدة لمواجهة حملة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضحت الصحيفة أن تنصت وكالة الأمن القومي كشف للبيت الأبيض كيف سرب نتنياهو ومستشاروه تفاصيل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن علموا بها من خلال عمليات تجسس إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن تقارير وكالة الأمن القومي اتاحت لمسؤولي إدارة الرئيس باراك أوباما إمكانية إمعان النظر في الجهود الإسرائيلية الرامية إلى إثناء الكونجرس عن الموافقة على الاتفاق.

وقالت الصحيفة إن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر وصف بأنه يدرب جماعات يهودية أمريكية بحجج استخدامها مع النواب الأمريكيين كما ورد أن مسؤولين إسرائيليين مارسوا ضغوطا على النواب لمعارضة الاتفاق.

وردا على سؤال للتعليق على تقرير الصحيفة قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض "نحن لا نقوم بأي أنشطة مخابرات خارجية للمراقبة ما لم تكن هناك أغراض أمنية وطنية محددة وثابتة. هذا ينطبق على عموم المواطنين وزعماء العالم على حد سواء."

وبعدما كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن عن عمليات التجسس التي تقوم بها الوكالة أعلن الرئيس أوباما في يناير كانون الثاني 2014 أن الولايات المتحدة ستقلص تنصتها على زعماء العالم من الأصدقاء.

ووضعت قائمة تضم عددا من الشخصيات خارج إطار التنصت الأمريكي مثل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند والمستشارة الأمريكية أنغيلا ميركل. لكن وول ستريت جورنال قالت إن أوباما ظل يراقب نتنياهو استنادا على أن ذلك يخدم الأمن القومي.

وقالت الصحيفة إن حملة الضغط الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي الإيراني لم تستغرق وقتا طويلا بعد أن بلغت ذروتها في الكونغرس حتى أدرك مسؤولو الإدارة والمخابرات أن وكالة الأمن القومي تتنصت على مضمون المحادثات مع النواب الأمريكيين.

وقالت تعليمات لوكالة الأمن القومي الأمريكي في عام 2011 إن الاتصالات المباشرة بين أهداف مخابراتية أجنبية وأعضاء الكونغرس ينبغي تدميرها عند اعتراضها. لكن الصحيفة قالت إن مدير وكالة الأمن القومي بإمكانه أن يصدر استثناء إذا قرر أن الاتصالات تحتوي على "معلومات مخابراتية مهمة ".

وأضافت الصحيفة أنه خلال خلال الحملة الإسرائيلية في الأشهر التي سبقت موافقة الكونغرس على الاتفاق في سبتمبر أيلول ازالت وكالة الأمن القومي اسماء النواب من تقارير المخابرات وتخلصت من المعلومات الشخصية.