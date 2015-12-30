مؤسسات دولية تتوقع "خيبة أمل " اقتصادية في 2016

مدير صندوق النقد الدولي – كريستين لاجارد

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في مقال نشرته صحيفة هاندلسبلات الألمانية (الأربعاء) أن يكون نمو الاقتصاد العالمي في عام 2016 "مخيبا للآمال" ، وقالت لاجارد إن احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين عوامل تسهم في حالة الضبابية وزيادة مخاطر ضعف الاقتصاد في أنحاء العالم.

وأضافت أنه بالإضافة إلى ذلك فإن نمو التجارة العالمية تباطأ كثيرا وخلق هبوط أسعار المواد الخام مشكلات للاقتصاديات التي تعتمد بشكل أساسي عليها في حين ما زال القطاع المالي يعاني من مواطن ضعف في العديد من البلدان وتتزايد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة ، وأشارت إلى ما وصفته بضعف الإنتاجية وشيخوخة المجتمعات وآثار الأزمة المالية العالمية قائلة إن كل تلك العوامل تكبح النمو.

وقالت لاجارد إن بداية عودة السياسة النقدية الأمريكية إلي حالتها الطبيعية وتحول الصين نحو النمو الذي يقوده الاستهلاك تغيران "ضروريان وصحيان" لكن هناك حاجة لإجرائهما بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والسلاسة.

وقالت إن هناك "آثارا جانبية" محتملة تضاف إلى ما أسهمت فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة بالفعل في زيادة تكلفة التمويل على بعض الجهات المقترضة بما في ذلك في الأسواق الناشئة.