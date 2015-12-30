في كاليفورنيا، يتسلقون الأشجار الشاهقة لإعادة استزراعها

هل فكرت يوما أنك إذا أردت أن تزرع شجرة ، فإنه يجب عليك أن تتسلق شجرة بارتفاع تسعة طوابق ؟؟ هذا ما فعله باحثون في مجال البيئة في كاليفورنيا في تجربة تهدف إلى إعادة زرع غابات تضم أقدم الأشجار في العالم.

فقد تسلق الباحثون شجرة بارتفاع يساوي تسعة طوابق وبعد أن نزع الباحثون أجزاء من أعلى قمة بالشجرة المسماة (ليدي ليبرتي) وضعوها في كيس من الثلج ثم شحنوها إلى مشتل في شمال ولاية ميشيجان يتبع مؤسسة (اركانجيل اينشنت تري أركايف) غير الهادفة للربح لتحليلها ، واستنبات هذه القلامات لزراعة أشجار متماثلة وراثيا يعاد زرعها في مواقع أخرى بفلوريدا في محاولة لاستنباط غابة جديدة من أشجار السرو العتيقة.

هؤلاء الباحثون ليسوا وحدهم من يقوم بهذه المهام الخطرة ، فهناك باحثون بمشروعات مماثلة في منطقة شمال غرب المحيط الهادي وأيرلندا وإنجلترا يقومون بهذه الأعمال الخطرة للحفاظ على أنسال أفضل عينات الأشجار العتيقة التي صمدت في التجربة وأمكن استنباتها.

وقال ديفيد ميلارك المؤسس المشارك للمجموعة التي تهدف إلى استنبات غابات جديدة من 200 فسيلة من الأشجار الصغيرة لتشجيع عمليات التلقيح والاخصاب ومكافحة الاحتباس الحراري "لو سألت أحدا منا لماذا نقوم بذلك لقال لك إنها لأحفادنا"، وقال إن 98 في المئة من الغابات الطبيعية العتيقة بالولايات المتحدة -التي ظلت قائمة 120 عاما على الأقل- قد دمرت.

وسيكون هذا تقريبا مصير شجرة (ليدي ليبرتي) وشجرة شقيقة لها تسمى (سناتور) ترجع كل منها الى 3500 عام ويبلغ ارتفاع الشجرة 118 قدما قبل احتراقها بفعل فاعل عام 2012 .

وستزرع فسائل وشتلات من أشجار السرو بفلوريدا إلى الشمال من شجرة (ليدي ليبرتي) قرب أورلاندو على مقربة من الحدود بين ولايتي فلوريدا وجورجيا للمساهمة في جهود الحد من تغير المناخ.