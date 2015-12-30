في إيطاليا، لصوص المطار "يساعدونك" في حمل اللوحات الفنية

مطار روما – إيطاليا

كشفت الشرطة الايطالية أن شبكة من عمال النظافة وموظفي الجمارك كانوا يخدعون الأشخاص الذين ينقلون أعمالا فنية عبر إقناعهم بتقديم مساعدة لهم في نقلها وحملها ، حيث تختفي اللوحات ويعاد بيعها في السوق السوداء.

وقالت الشرطة إن اثنين من الموظفين المحليين تم توجيه تهما تتعلق سرقة أعمال فنية لهما ، وكشفت عن أن الجناة كانوا يقصدون مناطق الحقائب ذات الأحجام الخاصة بغرض سرقة اللوحات القيمة في المطار الرئيسي بالعاصمة روما ، حيث كانوا يخدعون الأشخاص الذين ينقلون الأعمال الفنية.

وقالت الشرطة إنه "من خلال الملابس الرسمية التي يرتدونها عادة للعمل بالمطار استطاعوا بسهولة إقناع الأشخاص إنهم يقدمون لهم خدمة حقيقية ونجحوا في خداعهم. إلا أنه بتكرار حوادث السرقة أدرك الضحايا ما يحدث" .

وتمت إستعادة لوحتين للفنانين المعاصرين أوجو أتاردي وريناتو جوتوزو تقدر قيمتهما بأكثر من 50 ألف يورو (55 ألف دولار) سرقتا قبل أيام قليلة بذات الطريقة.