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فيديو: العواصف العاتية تقتل الحياة في ميزوري

30/12/2015

يواجه سكان ولاية ميزوري الأمريكية مصاعب يوم رابع من العواصف والفيضانات التي أصابت كل نواحي الحياة بالشلل وأغلقت طرقا سريعة وأوقفت حركة الملاحة  في نهر المسيسبي.

واستمرت موجة الطقس السيئ التي تعصف بالولايات المتحدة منذ أسبوع فيما تحركت عواصف تسببت في وفيات في مناطق بجنوب غرب القطاع الأوسط إلى الشمال. وقتل أكثر من 40 شخصا لأسباب ذات صلة بالطقس في عطلات عيد الميلاد. 

وعند نقطة التقاء نهري مسيسبي وميزوري على بعد نحو 32 كيلومترا شمالي مدينة سانت لويس صدرت تعليمات لسكان بلدتي وست ألتون وأرنولد بإخلاء منازلهم ، وأظهرت أشرطة مسجلة التقطتها وسائل إعلام محلية بطائرات هليكوبتر وصول المياه تقريبا إلى أسقف  البيوت. 

ودعا جاي نيكسون حاكم ميزوري قوات الحرس الوطني بالولاية لحماية المناطق التي غمرتها المياه ودعم فرق الطوارئ. وتشمل مهامهم أيضا حفظ الأمن في المناطق التي يتم إخلاؤها وتوجيه المرور بعيدا عن الطرق المغلقة. 

وقال نيكسون "من الواضح جدا أن ميزوري تقع في وسط حادثة فيضان تاريخية وخطيرة بمعنى الكلمة. كمية المطر التي وصلت إلينا في بعض الأماكن بما يزيد على قدم (30.5 سم) لم تتسبب فحسب في ارتفاع مياه الأنهار بسرعة بل وصلت المياه أيضا إلى أماكن لم تصل إليها في أي وقت من قبل."

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