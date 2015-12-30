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صورة مقتل شيماء الصباغ تفوز بالمركز الأول بمسابقة شوكان

30/12/2015

صورة مقتل شيماء الصباغ تفوز بجائزة شوكان

 بإجماع كل أعضاء لجنة مسابقة شوكان للتصوير الصحفي والمكونة من حسام دياب رئيس شعبة المصورين الصحفيين المصريين ومجدي إبراهيم ومصعب الشامي  وخالد الدسوقي وإيمان هلال حصلت صورة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ  للمصور الصحفي أسامة سلامة  على المركز الأول في مسابقة شوكان للتصوير الصحفي لعام 2015.

وحصلت صورة احتفالات نادي الزمالك للمصور جهاد حمدي على المركز الثاني ،بينما حصلت صورة مقتل طفل أثناء تظاهره بعين شمس للمصور بلال دردير على المركز الثالث ،وحصلت صورة بكاء إسراء الطويل للمصور السيد الباز على المركز الرابع .

وحصل المصور بلال وجدي على المركز الخامس بصورته عن مقتل متظاهر في ناهيا في أول ايام عيد الأضحى .

ومسابقة شوكان للتصوير الصحفى، هي مسابقة تحمل اسم المصور المعتقل محمود أبوزيد شوكان، بالتعاون مع حملة Freedom for Shawkan وصفحة Egypt Press Photo ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.

ومن المقرر تسليم الجوائز للفائزين في حفل سيعقد بنقابة الصحفيين في 16 من يناير المقبل

يذكر أن الناشطة السياسية شيماء الصباغ التي حصلت صورة مقتلها  على المركز الأول في المسابقة كانت عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي وخلال مشاركتها في مظاهرة رمزية  في ذكري ثورة يناير وهي تحمل باقات من الورد كانت تنتوي وضعها بجوار النصب التذكاري للشهداء  في ميدان التحرير  قام أحد ضباط الشرطة بإطلاق رصاص الخرطوش عليها من مسافة قريبة جدا فلفظت أنفاسها الأخيرة قبل أن تصل الى المستشفى، وحاولت وزارة الداخلية المصرية إبعاد تهمة اغتيال شيماء الصباغ عن ضباطها فقامت بالقبض على نائب رئيس حزب التحالف الشعبي وعدد أخر من الأعضاء ووجهت اليهم تهمة قتل الصباغ ،الا
أنها بعد ذلك أطلقت سراحهم وتم القبض على الضابط ياسين صلاح  ووجهت إليه تهمة قتل  شيماء الصباغ  وحكم عليه ب15 سنة سجن

المصدر : الجزيرة مباشر
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