شرطة حماس تمنع إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية في غزة

شرطة حماس في غزة _ أرشيف

منعت الشرطة الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة حماس اليوم الأربعاء إقامة احتفالات عامة بمناسبة ليلة السنة الميلادية التي تصادف ليلة غدا الخميس.

وذكر الناطق باسم الشرطة أيمن البطنيجي في تصريح لموقع وكالة "الرأي" الحكومية أن قرارا صدر بمنع المطاعم والفنادق من إقامة احتفالات بالمناسبة المذكورة "كونها تنافي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتقليد للغرب بالدرجة الأولى".

واعتبر البطنيجي "أن المعاناة التي يعيشها قطاع غزة جراء الحصار المفروض عليه تتطلب احترام آلامه وتضحياته ومنع مثل هذه الاحتفالات".

وقوبل القرار بانتقادات من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات الإليكترونية بوصفه تقييدا للحريات العامة.