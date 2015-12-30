شاهد: من بيروت إلى عمان ، فرحة "نداء شرارة" تطير لأسرتها

من العاصمة اللبنانية بيروت إلى عمان في الأردن ، طارت صرخات الفرحة التي انطلقت في بيت أسرة الأردنية نداء شرارة والتي كادت أن تسمع في المدينتين ، مع إعلان تتويجها السبت الماضي بلقب النسخة العربية من برنامج اكتشاف المواهب (ذا فويس – أحلى صوت).

نداء (23 عاما) احتفلت باللقب وهي تغني في بث تلفزيوني على الهواء مباشرة على خشبة المسرح في العاصمة اللبنانية بيروت ، بعد أن حصلت على أعلى نسبة من تصويت الجمهور متفوقة على التونسي حمزة الفضلاوي والعراقي علي يوسف واللبنانية كريستين سعيد.

احتشد أقارب نداء وأفراد من الجمهور في المطار حاملين الأعلام واللافتات المرحبة بها لاستقبالها لدى عودتها وهم يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام احتفاء بها ، فيما عبرت نداء عن سعادتها البالغة بالتفاف أُسرتها حولها لتهنئتها بأحدث نجاح تحرزه ، ونداء هي أول فتاة تحرز لقب هذا البرنامج في موسمه الثالث.

أكدت نداء -وهي متحجبة- أن زيها لن يكون عائقا أمام مستقبلها الفني ، وتطرقت نداء للحديث عن مستقبلها في عالم الموسيقى فقالت إنها ترغب في الابتعاد عن الموسيقى التقليدية وأن تغني بأسلوب أكثر تطورا.

جد نداء عبر عن سعادته البالغة بالانجاز الذي حققته حفيدته قائلا "احنا من زمان هي طبعا ميولها طربية. ميولها بالغناء وكانوا يوخذوها بالمدارس في الحفلات ولكله. فاحنا هي دائما بالحجاب من صغرها وما هي رايحة تخلع الحجاب في يوم من الايام وحتى لو وصلت لأي مرحلة من المراحل."