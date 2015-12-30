شاهد: عجل البحر يرقص ويرسم بالفرشاة

نوع نادر من الفقمات التي تعيش في المياه العذبة يبهر الجمهور بمهاراته الفذة، حيث يمكنه الرقص واستخدام الآلات الموسيقية وكذلك الرسم باستخدام الفرشاة بفمه.

وفي مدينة ايركوتسك الروسية قدمت فقمة "عجل البحر" وهي من الزعنفيات وحيدة الأقدام عروضا أبهرت الجمهور.

ويعتبر هذا النوع من الفقمات الوحيد الذي يعيش في خزانات المياه العذبة، وهي حيوانات خجولة بطبعها وعادة ما تتجنب الناس، ولكن الحديقة المائية في ايركوتسك قدمت فرصة نادرة لرؤية هذه الفقمات المثيرة.

وكان على المدرب أن يختار ألوان الفرشاة التي يعطيها للفقمة، والتي تقفز بدورها من الماء لتلقط الفرشاة وتخط بها على لوحة بيضاء وضعت على حافة حوض الماء، وتم بيع اللوحة في مزاد خاص للمشاهدين.