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شاهد: طرق لعلاج ضعف السمع عند الأطفال

30/12/2015

نصح نصح الدكتور محمد منصور، اختصاصي التأهيل السمعي اللغوي للأطفال ضعاف السمع، بعدم تعريض الأطفال للضوضاء أو مسببات أخرى تضعف السمع كاستخدام المضادات الحيوية المضعفة للسمع.

وأضاف منصور خلال مشاركته في برنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر" على ضرورة التشخيص المبكر والفحص قبل الزواج بما يؤدي إلى أفضل النتائج. 

وعرف ضعف السمع بأنه نقص القدرة على سماع الأصوات، باختلاف الترددات وتميزها من بعضها البعض، مشيرا إلى أن هناك فرق بين ضعف السمع والصمت، حيث أن الطريقة التعليمية لعلاج ضعف السمع تتم عن طريق الأصوات ولكن الصمم تكون الطريقة التعليمية له عن طريق الإشارات والعين. 

وبالنسبة للأطفال ضعاف السمع الذين يستخدمون السماعات نصح بضرورة وضع جدول زمني لاستخدامها في البيت، والبعد عن التكييف، مؤكدا على عدم إفراط الآباء في الاهتمام بالأطفال ضعاف السمع بما يشعره أنه مختلف عن أقرانه.

وحذر منصور من استخدام الأطفال لسماعات الرأس لفترة طويلة لأنها تؤثر على السمع لديهم وربما تتسبب في ضعف السمع بنسبة 30% خلال شهر واحد.

وأوضح أنه من مظاهر ضعف السمع عند الأطفال رفع صوت التلفاز أو الهاتف عند استخدامه، وكذلك الخجل والانزواء والحزن لعدم فهم كل ما يقال، مشيرا إلى أن الهدوء والانزواء في المدرسة قد يكون إشارة إلى عدم سماع المدرس بشكل جيد.

ولاكتشاف ضعف السمع في مرحلة ما قبل العامين نصح الدكتور منصور بعرض الأطفال على متخصصين للخضوع لبرنامج محدد للكشف عن وجود ضعف السمع من عدمه.

وعدد أخصائي التأهيل السمعي اللغوي للأطفال، أسباب الإصابة بضعف السمع، فهي إما وراثية يصاب بها الجنين أثناء الحمل أو الطفولة، وإما لعوامل مكتسبة وتأثيرات البيئة المحيطة.

وشدد على ضرورة تقييم سمع الأطفال بشكلٍ منتظم مع نموهم بحيث يمكن بدء العلاج على الفور، موضحا أن علاج ضعف السمع يكمن في أن يكون أكثر كفاءة إذا بدأ عند بلوغ الطفل 6 أشهر.

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