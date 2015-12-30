شاهد: الهند تطلق صاروخا بعيد المدى من على ظهر سفينة

اختبرت الهند بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى يمكنه التصدي للتهديدات الجوية من على متن السفينة الحربية (آي.إن.إس) كولكتا والتي نفذت تجربة إطلاق نظام الصواريخ الذي تعاونت الهند وإسرائيل في تطويره.

ويرجح أن تنفق الهند التي تجاور القوتين النوويتين باكستان والصين 250 مليار دولار خلال العقد المقبل لتطوير جيشها، والهند أكبر مشتر للعتاد الدفاعي في العالم لكن مودي يحاول بناء قاعدة صناعية دفاعية في البلاد لخفض مشترياتها من الخارج.

وقال المتحدث باسم البحرية الهندية الكابتن دي.كيه شارما إن التجربة تعد "قفزة كبيرة" للقدرات الدفاعية الهندية ، و أضاف "لم يقتصر الأمر على اختبار هذا الصاروخ بل شمل النظم المرافقة وهي الرادارات ونظم التحكم في السلاح وكل شئ الآن نجح في الاختبار وستركب هذه النظم في جميع السفن الحربية المستقبلية التي ستدخل الخدمة في البحرية الهندية تدريجيا."

وقالت مصادر الصناعات الدفاعية لرويترز العام الماضي إن قيمة مشروع الصاروخ أرض جو باراك 8 تبلغ 1.4 مليار دولار ، ويشمل نظام الدفاع الجوي رادارا للرصد والتتبع والتوجيه الصاروخي.