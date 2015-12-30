البث الحي
منوعات

شاهد: الهند تطلق صاروخا بعيد المدى من على متن سفينة

30/12/2015

اختبرت الهند بنجاح صاروخا جديدا بعيد المدى يمكنه التصدي للتهديدات الجوية من على متن السفينة الحربية (آي.إن.إس) كولكتا والتي  نفذت تجربة إطلاق نظام الصواريخ الذي تعاونت الهند وإسرائيل في تطويره. 

ويرجح أن تنفق الهند التي تجاور القوتين النوويتين باكستان والصين 250 مليار دولار خلال العقد المقبل لتطوير جيشها، والهند أكبر مشتر للعتاد الدفاعي في العالم لكن مودي يحاول بناء قاعدة صناعية دفاعية في البلاد لخفض مشترياتها من الخارج. 

وقال المتحدث باسم البحرية الهندية  الكابتن دي.كيه شارما إن التجربة تعد "قفزة كبيرة" للقدرات الدفاعية الهندية ، و أضاف "لم يقتصر الأمر على اختبار هذا الصاروخ بل شمل النظم المرافقة وهي الرادارات ونظم التحكم في السلاح وكل شئ الآن نجح في الاختبار وستركب هذه النظم في جميع السفن الحربية المستقبلية التي ستدخل الخدمة في البحرية الهندية تدريجيا." 

وقالت مصادر الصناعات الدفاعية العام الماضي إن قيمة مشروع الصاروخ أرض جو باراك 8 تبلغ 1.4 مليار دولار ، ويشمل نظام الدفاع الجوي رادارا للرصد والتتبع والتوجيه الصاروخي.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)