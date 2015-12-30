شاهد: القسام تنشر صورة لشاليط مع شهيد من كوادرها

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، الأربعاء صورة يظهر فيها الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي أسرته لمدة 5 سنوات، برفقة أحد عناصرها.

وظهر في الصورة الجندي شاليط مع أحد كوادرها، واسمه "عبدالرحمن المباشر"، الذي كانت قد أعلنت استشهاده الاثنين الماضي، "خلال عمله في أحد أنفاق المقاومة".

وظهر "المباشر" في الصورة بزيّ يظهر كامل وجهه وهو يضحك، فيما ظهر خلفه شاليط وهو يسير مبتسماً مرتدياً قميصاً بُني اللون، وبدا وكأنهما داخل غرفة كبيرة.

وقالت "القسّام"، في بيان: "استمراراً لما سُمح بنشره حول عملية احتجاز شاليط، ننشر صورة لأول مرة يظهر فيها الشهيد القائد القسّامي عبدالرحمن المباشر، أحد المجاهدين الذين شاركوا في احتجاز الجندي جلعاد شاليط".

وقال مشير المصري، القيادي في حركة حماس، إن تحرير الأسري من أولويات الحركة، واليوم أي معركة يريدها القسام سوف تكون داخل قلب كيان العدو بتل أبيب وحيفا ويافا.

وأشار المصري خلال حفل جماهيري لتأبين الشهيد عبد الرحمن المباشر، بخان يونس في قطاع غزة أن محتجزي الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط تمكنوا بفضل الله من إخضاع العدو الصهيوني، الذي سخر كل ما يملك من تقنيات وإمكانيات وتحالفات داخلية وخارجية للوصول إلى مكان الجندي شاليط.

وأضاف أن خمسة من القادة الميدانيين أعلنت عنهم كتائب القسام ممن حافظوا على شاليط في بقعة أمنية صغيرة في عملية هي الأعقد في تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني.

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من رجال القسام يعملون ليل نهار فوق الأرض وتحتها للإعداد للمعركة القادمة، مشيراً أن هذه هي التهدئة التي تفهمها حماس والتي تعني التجهيز والإعداد بكل قوة

وأسرت القسام، برفقة فصائل أخرى، في 25 يونيو/حزيران 2006، الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وتمكنت من الاحتفاظ به لمدة 5 سنوات.

وفي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011، أطلقت إسرائيل سراح 1027 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق "حماس" سراح شاليط، في صفقة لتبادل الأسرى تمت برعاية مصرية.

