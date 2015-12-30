البث الحي
منوعات

شاهد: الحبار العملاق "الغامض" يسبح في ميناء ياباني

30/12/2015

يعتبر الحبار العملاق من أكثر الكائنات البحرية غموضا، لكن يابانيين يسبحون في خليج "توياما" شمال غرب طوكيو تمكنوا من تصوير الحبار العملاق يسبح بالقرب من السواحل اليابانية، دون أن يشعر بالخوف.

ويبلغ طول الحبار 12 قدما أي حوالي 3.7 مترا، ويقول سكان محليون إنها أول نظرة من الحبار العملاق هذا الموسم.

وعادة ما يكون الحبار من أكثر مخلوقات المحيط غموضاً، إلا أن هذه المخلوق الضخم قرر أخيراً أن يظهر أمام الكاميرات في ميناء تويوما بالقرب من منطقة تشوبو، وسبب حالة من الدهشة ببين السكان.

ويعيش هذا الحيوان في العادة بعيداً عن سطح البحر، ويتم التقاط بعض أنواع الحبار بعد موتها ووصول أجسامها إلى الشواطئ.

وعلى الرغم من الحجم الكبير لهذا الحبار، إلا أنه من غير المرجح أن يكون بالغاً، حيث تنمو الإناث البالغات إلى حوالي 13 متراً، مقابل 10 أمتار للذكور البالغين.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)