شاهد: الحبار العملاق "الغامض" يسبح في ميناء ياباني

يعتبر الحبار العملاق من أكثر الكائنات البحرية غموضا، لكن يابانيين يسبحون في خليج "توياما" شمال غرب طوكيو تمكنوا من تصوير الحبار العملاق يسبح بالقرب من السواحل اليابانية، دون أن يشعر بالخوف.

ويبلغ طول الحبار 12 قدما أي حوالي 3.7 مترا، ويقول سكان محليون إنها أول نظرة من الحبار العملاق هذا الموسم.

وعادة ما يكون الحبار من أكثر مخلوقات المحيط غموضاً، إلا أن هذه المخلوق الضخم قرر أخيراً أن يظهر أمام الكاميرات في ميناء تويوما بالقرب من منطقة تشوبو، وسبب حالة من الدهشة ببين السكان.

ويعيش هذا الحيوان في العادة بعيداً عن سطح البحر، ويتم التقاط بعض أنواع الحبار بعد موتها ووصول أجسامها إلى الشواطئ.

وعلى الرغم من الحجم الكبير لهذا الحبار، إلا أنه من غير المرجح أن يكون بالغاً، حيث تنمو الإناث البالغات إلى حوالي 13 متراً، مقابل 10 أمتار للذكور البالغين.