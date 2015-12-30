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شاهد: أطنان من الألعاب النارية في البرازيل لاستقبال عام جديد

30/12/2015

استعدادا لمهرجان نهاية العام ، تفقد رئيس بلدية ريو دي جانيرو ومسؤولو المدينة ألوفا من الصناديق الضخمة المخصصة للألعاب النارية التي ستُطلق مع الدقائق الأخيرة للعام الحالي في إطار الاحتفالات بالعام الجديد 2016. 

 ولا تزال الألعاب النارية التي تزن 24 طنا في صناديق على متن سفن ستتولى إطلاقها في الخليج ، حيث سيكون شاطئ كوباكابانا بيتش مركزا للاحتفالات ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من مليوني محتفل سيشاهدون عرضا للألعاب النارية يستمر 16 دقيقة بالتزامن مع نغمات موسيقية. 

الأمان .. مطلب لم يغب عن تشديدات رئيس بلدية ريو دي جانيرو إدواردو بايس على أهمية الأمان في الألعاب النارية، وأكد على ضرورة التيقن من سلامة مطلقي تلك الألعاب  لكنه شدد كذلك على أمان وجمال العرض بالكامل ،ومع أحوال جوية جيدة. ستكون كل الظروف مهيئة لاستضافة احتفال جميل ببدء عام 2016.. 

ومعلوم أن الاحتفالات في ليلة العام الجديد واحدة من أكبر الاحتفالات التي تجذب سائحين في البرازيل وتعتبر من أهم رموز ريو دي جانيرو، ففي كل عام يحتفل ملايين السائحين والبرازيليين في أنحاء المدينة وهم يرتدون ملابس بيضاء لجلب الحظ في العام المقبل.

 

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