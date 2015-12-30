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شاهد: أردنيون من ذوي الإعاقة يقيمون معرضا فنيا بعمان

30/12/2015

عرض فنانون أردنيون من ذوي الإعاقة لوحاتهم وأعمالهم الفنية في معرض خاص بعمان يُظهر مواهبهم الفريدة ومهاراتهم الفنية، طُرحت في المعرض أعمال لـ 16 رجلا وامرأة من ذوي الإعاقة في صالة وادي فينان للفنون.

المعرض أُقيم بعنوان (ألوان) ونظمته جمعية رواد التنمية الخيرية التي توفر للمعاقين مساحة إبداعية لإنتاج أعمالهم الفنية في مركز بيت صلصال ، حيث توافد الزوار على المعرض الذي أُقيم في منطقة جبل النظيف في عمان حيث أعربوا عن إعجابهم بجمال الأعمال المعروضة في معرض (ألوان).

ميسون أيوب المدربة  في جمعية رواد التنمية قالت إن  عدد الفنانين المعاقين المسجلين في الجمعية والذين يبدعون أعمالهم في مركز بيت صلصال يزيد بمرور الزمن ، وتابعت أن جمعية رواد التنمية تسمح للفنانين باستكشاف وتجربة تقنيات ومهارات مختلفة.

وقال الفنان التشكيلي الأردني هاني عقم الذي يُعلم الطلاب في المركز كيف يرسمون إن لديهم مواهب كفنانين محترفين .

زوار للمعرض أثنوا على جودة واحترافية  الأعمال المعروضة راقية وعالية الجودة ، كما يمكن  للزوار شراء الأعمال المعروضة والتي توجه عائدات بيعها الى مركز صلصال.

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