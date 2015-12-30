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سياسيون مصريون يرفضون الاعتراف بوثيقة سد النهضة

30/12/2015

بدأت إثيوبا في تحويل مجري مياه النيل الأزرق

قال عدد من السياسيين المصريين الرافضين للانقلاب العسكري وحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بيان إنهم يؤكدون على أن السبيل الوحيد لتفادي ما وصفوه "بالكارثة" هو التمسك بعدم شرعية وثيقة سد النهضة.

وأضاف الموقعون على البيان ومن بينهم وزراء سابقون وسفراء ورؤساء أحزاب أن أثيوبيا ما كانت لتجرؤ على تحويل مجرى نهر النيل والبدء في تشغيل السد إلا بعد توقيع عبد الفتاح السيسي على وثيقة سد النهضة.

وشددوا على أن الوثيقة تحمل خطرا وجوديا على مصر دولة وشعبا

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تُحيط فيه المخاطر بالبلاد من كل جهة، فإن نظام السيسي يستمر في القمع والاعتقال والتعذيب قبل ذكرى ثورة 25 يناير، مشيرين إلى أن النظام لم يستثن فصيلا أو اتجاها فكريا أو فئة اجتماعية أو نقابة عمالية أو مهنية إلا واعتقل عددا من أبنائها

وقال البيان أن نظام السيسي يسعى لشغل الشعب عن قضاياه الأساسية بافتعال مشاجرات بين أبواقه وأجنحة نظامه.

المصدر : الجزيرة مباشر
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