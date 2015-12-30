رونالدو يسجل هدفين وريال مدريد يسقط سوسيداد

كريستيانو رونالدو _ أرشيف

سجل كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء وأهدر أخرى ليفوز ريال مدريد 3-1 على ريال سوسيداد ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل أن يلعب برشلونة واتليتيكو مدريد في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأطاح اللاعب البرتغالي بالكرة فوق العارضة من نقطة الجزاء في الدقيقة 24 لكنه سجل من ركلة جزاء أخرى قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

وتعادل البديل بروما لسوسيداد في الدقيقة 49 قبل أن يطلق رونالدو تسديدة وسط منطقة الجزاء سكنت الشباك في منتصف الشوط الثاني.

وأكد لوكاس فازكيز الانتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 87 ليخفف الضغوط الواقعة على المدرب رفائيل بنيتز.

وقال فازكيز للصحفيين "في بعض الأحيان تلعب أفضل أو أسوأ لكن المهم هو الحصول على النقاط الثلاث".

ويملك ريال 36 نقطة من 17 مباراة ويتأخر عنه برشلونة واتليتيكو مدريد بنقطة واحدة. وتتبقى مباراتان لبرشلونة وسيواجه ريال بيتيس اليوم الأربعاء بينما يلتقي اتليتيكو مع رايو فايكانو.

وبدأ ريال بشكل أقوى وأبعد الحارس خيرونيمو رولي ضربة رأس من بيبي كما تصدى حارس سوسيداد لمحاولة من رونالدو.

وحصل ريال على ركلة جزاء بعد دفعة بسيطة من الظهير يوري إلى كريم بنزيمة لكن رونالدو أهدرها بعد تسديدة سيئة فوق العارضة.

لكنه لم يخطيء في ركلة الجزاء الثانية ووضع الكرة في الزاوية اليمنى بعد أن اصطدمت تمريرة جاريث بيل العرضية بيد يوري.

وفقد سوسيداد سيرجيو كاناليس بسبب ما بدت أنها اصابة قوية في الركبة لكنه بدأ الشوط الثاني قويا وسدد بروما الذي حصل على مساحة كبيرة خالية في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء في الزاوية العليا لمرمى ريال.

وفي الوقت الذي بدأت فيه المباراة تتحول باتجاه سوسيداد سدد رونالدو في الشباك بعد ركلة ركنية محرزا هدفه 57 هذا العام ثم سجل فازكيز قرب النهاية عقب تمريرة عرضية أخرى من بيل.