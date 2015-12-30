البث الحي
منوعات

رونالدو يسجل هدفين وريال مدريد يسقط سوسيداد

30/12/2015

  كريستيانو رونالدو _ أرشيف

سجل كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء وأهدر أخرى ليفوز ريال مدريد 3-1 على ريال سوسيداد ويتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل أن يلعب برشلونة واتليتيكو مدريد في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأطاح اللاعب البرتغالي بالكرة فوق العارضة من نقطة الجزاء في الدقيقة 24 لكنه سجل من ركلة جزاء أخرى قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

وتعادل البديل بروما لسوسيداد في الدقيقة 49 قبل أن يطلق رونالدو تسديدة وسط منطقة الجزاء سكنت الشباك في منتصف الشوط الثاني.

وأكد لوكاس فازكيز الانتصار بالهدف الثالث في الدقيقة 87 ليخفف الضغوط الواقعة على المدرب رفائيل بنيتز.

وقال فازكيز للصحفيين "في بعض الأحيان تلعب أفضل أو أسوأ لكن المهم هو الحصول على النقاط الثلاث".

ويملك ريال 36 نقطة من 17 مباراة ويتأخر عنه برشلونة واتليتيكو مدريد بنقطة واحدة. وتتبقى مباراتان لبرشلونة وسيواجه ريال بيتيس اليوم الأربعاء بينما يلتقي اتليتيكو مع رايو فايكانو.

وبدأ ريال بشكل أقوى وأبعد الحارس خيرونيمو رولي ضربة رأس من بيبي كما تصدى حارس سوسيداد لمحاولة من رونالدو.

وحصل ريال على ركلة جزاء بعد دفعة بسيطة من الظهير يوري إلى كريم بنزيمة لكن رونالدو أهدرها بعد تسديدة سيئة فوق العارضة.

لكنه لم يخطيء في ركلة الجزاء الثانية ووضع الكرة في الزاوية اليمنى بعد أن اصطدمت تمريرة جاريث بيل العرضية بيد يوري.

وفقد سوسيداد سيرجيو كاناليس بسبب ما بدت أنها اصابة قوية في الركبة لكنه بدأ الشوط الثاني قويا وسدد بروما  الذي حصل على مساحة كبيرة خالية في الجانب الأيمن من منطقة الجزاء  في الزاوية العليا لمرمى ريال.

وفي الوقت الذي بدأت فيه المباراة تتحول باتجاه سوسيداد سدد رونالدو في الشباك بعد ركلة ركنية محرزا هدفه 57 هذا العام ثم سجل فازكيز قرب النهاية عقب تمريرة عرضية أخرى من بيل.

المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)