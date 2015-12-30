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حماية الصحفيين: مقتل 69 صحفيًا في العالم خلال 2015

30/12/2015

سوريا أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للصحفيين في 2015

أعلنت هيئة حماية الصحفيين ـ غير حكومية مقرها نيويورك ـ أن 69 صحفيًا قتلوا حول العالم خلال عام 2015 الجاري، إضافة إلى سجن 199 آخرين.

وقالت الهيئة في بيان نشرته، على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، "إن سوريا احتلت المركز الأول، من حيث كونها أكثر الأماكن خطورة، بالنسبة للصحفيين خلال عام 2015، حيث سجلت مقتل 13 صحفيًا".

واحتلت فرنسا المركز الثاني، بمقتل 9 صحفيين، 8 منهم قتلوا أثناء مهاجمة صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية، من قبل مسلحين في مطلع العام.

واحتلت البرازيل المركز الثالث، بمقتل 6 صحفيين، بينهم غليدسون غارفالو، الذي عرف عنه انتقاده لممارسات الشرطة المحلية والسياسيين، قبل أن ينتهي الأمر بمقتله أثناء تقديمه لبرنامجه في أغسطس/آب الماضي.

وحل كل من العراق، وجنوب السودان، وبنغلاديش، واليمن، في المركز الرابع، بمقتل 5 صحفيين في كل منهم.

وذكرت المنظمة أن 4 صحفيين قتلوا في المكسيك، فيما قتل 3 في الصومال، و2 في كل من الولايات المتحدة، وتركيا، وقتل صحفي واحد في كل من كينيا، وأوكرانيا، وباكستان، وكولومبيا، وليبيا، وبولندا، وغانا، والهند، وغواتيمالا، والكونغو.

فيما لم تستطع المنظمة في تقريرها تأكيد ارتباط مقتل 25 صحفيًا من هؤلاء الـ 69، على يد تنظيمي القاعدة أو تنظيم الدولة، إلا عن طريق ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي.

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