تركيا تفرض تأشيرة دخول على السوريين اعتبارا من 8 يناير

أعلنت الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، فرض تأشيرة دخول (فيزا) على المواطنين السوريين الوافدين إلى تركيا عن طريق المنافذ البحرية والجوية، وذلك اعتباراً من 8 يناير/كانون ثان المقبل.

جاء ذك على لسان المتحدث باسم الخارجية، طانجو بيلغيج، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وقال بيلغيج إن القرار يستثني السوريين الوافدين إلى تركيا عبر المعابر البرية الموجودة بين البلدين.

وأوضح أن تطبيق نظام تأشيرة الدخول على السوريين القادمين من دول أخرى، يندرج ضمن إطار الحد من الهجرة غير الشرعية.