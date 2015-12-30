برودة الشتاء ترفع أسعار النفط 3% للبرميل

صهاريج تخزين في منشأة لاكسون في ولاية لويزيانا الامريكية _ رويترز

قفزت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل أمس الثلاثاء بفعل مشتريات أثارتها توقعات لطقس بارد في الولايات المتحدة وأوروبا وذلك بعد يوم من هبوطها 3 بالمئة لكن متعاملين قالوا إن تباطؤ الطلب العالمي ووفرة الإمدادات من أعضاء "أوبك" سيستمران في الضغط على السوق.

وصعدت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط قرابة 4 بالمئة بعد توقعات أظهرت أن الولايات المتحدة قد تشهد موجة باردة في أعقاب خريف دافئ على نحو غير معتاد.

وأشار استطلاع لوكالة "رويترز" إلى أن المخزونات تراجعت 2.5 مليون برميل الأسبوع الماضي قبل صدور تقارير من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق الثلاثاء ومن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي تديرها الحكومة الأربعاء.

وصعدت عقود برنت لأقرب استحقاق 1.17 دولار أو 3.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 37.79 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 1.06 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 37.87 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار زيت التدفئة الأمريكي حوالي 4 بالمئة فوق 1.13 دولار للجالون دافعة مجمع الطاقة للصعود ورافعة أسعار الغاز الطبيعي وهو وقود آخر يستخدم في التدفئة.

ومازالت أسعار برنت والخام الأمريكي منخفضة بأكثر من الثلثين عن مستوياتها في منتصف 2014 .

وتجاوز إنتاج النفط العالمي هذا العام الطلب بمقدار مليون برميل يوميا أحيانا.

ومن المتوقع في عام 2016 أن تزيد إيران صادراتها النفطية بعد أن ترفع عنها العقوبات الغربية.

وقال اولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "إيران تجهز نفسها لضخ 500 ألف برميل يوميا إلى الأسواق في غضون أسابيع من رفع العقوبات."