الشرطة الإسبانية تحرر عجوزا حبسه أشقاؤه في قفص

احتجاز شخص _ صورة تعبيرية

حررت الشرطة الإسبانية الثلاثاء رجلا بعد سنوات من الأسر في أحد الأقفاص المخصصة لتربية الحمام تبلغ مساحته ثلاثة أمتار في مدينة دوس إيرماناس خارج مقاطعة إشبيليه في جنوب إسبانيا.

ويعتقد أن الرجل البالغ من العمر 59 عاما ظل أسيرا على يد شقيقه وشقيقته منذ عام 1996.

وألقت الشرطة القبض على شقيق الرجل البالغ من العمر 76 عاما ، وشقيقته البالغة من العمر 61 عاما بتهمة الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة.

وقال الأخ الأكبر إن شقيقه يعاني من مشاكل نفسية وإن احتجازه كان لمصلحته.

ووفقا لبيان الشرطة التي اكتشفت الأمر بعد بلاغ من مجهول، فإنها عثرت على الضحية وهو راقد على فراش عاريا تماما من ملابسه وفي حال يرثى له من ناحية الصحة والنظافة حيث تم نقله إلى المستشفى.