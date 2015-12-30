البث الحي
منوعات

السيسي للمصريين القلقين من سد النهضة: لن أضيعكم

30/12/2015

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يلاحظ أن المصريين قلقون تجاه أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أنه يعذر المصريين على قلقهم لأن المياه بالنسبة لهم حياة أو موت.

وأضاف السيسي خلال كلمته أثناء تدشين مشروع المليون ونصف مليون  فدان في منطقة الفرافرة بالوادي الجديد، أن مصر تتعامل وحسب ما اتفقت مع "أشقائنا" الإثيوبيين، وهم يريدون أن يعيشوا مثلما نريد نحن المصريين  أن نعيش، ونحن نساهم في ذلك، ولابد من تحقيق المصلحة المشتركة بيننا وبينهم   

وأضاف السيسي: أقول للمصريين.. اطمئنوا لم أضيعكم قبل ذلك ولن أضيعكم في المستقبل، مختتما كلمته بترديد شعار حملته الرئاسية " تحيا مصر".  

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

بأكثر من 12 ألف ماسة.. خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (فيديو)

خاتم على شكل وردة يدخل موسوعة غينيس (مواقع التواصل)

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

مرحلة جديدة من الصناعات الدفاعية.. أردوغان يشهد تسليم أول محرك مروحية محلي الصنع

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

مصر: حبس رجل الأعمال البارز صفوان ثابت بتهمة "تمويل الإرهاب"

صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية (مواقع التواصل الإجتماعي)