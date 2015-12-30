السيسي للمصريين القلقين من سد النهضة: لن أضيعكم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يلاحظ أن المصريين قلقون تجاه أزمة سد النهضة، مشيرا إلى أنه يعذر المصريين على قلقهم لأن المياه بالنسبة لهم حياة أو موت.

وأضاف السيسي خلال كلمته أثناء تدشين مشروع المليون ونصف مليون فدان في منطقة الفرافرة بالوادي الجديد، أن مصر تتعامل وحسب ما اتفقت مع "أشقائنا" الإثيوبيين، وهم يريدون أن يعيشوا مثلما نريد نحن المصريين أن نعيش، ونحن نساهم في ذلك، ولابد من تحقيق المصلحة المشتركة بيننا وبينهم

وأضاف السيسي: أقول للمصريين.. اطمئنوا لم أضيعكم قبل ذلك ولن أضيعكم في المستقبل، مختتما كلمته بترديد شعار حملته الرئاسية " تحيا مصر".