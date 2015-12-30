الجعفري: العراق القوي خير لتركيا من أي جار آخر

قال إبراهيم الجعفري، وزير الخارجية العراقية إن دولة العراق القوية خيـر لتركيـا مـن أي جـار آخـر، مؤكدا أنهم لا يتمنون لـتـركـيـا إلا الـخـيـر.

وأضاف الجعفري خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بالعاصمة العراقية بغداد أنهم حريصون على الإبقاء على علاقات جيدة مع تركيا ولكن ليـس علـى حساب سيادة العراق الوطنية، مشيرا إلى أن مجلـس النواب العراقـي اتخـذ قراراً عام 2009 بإلغاء كافة الاتفاقات العسكريـة مـع تركيـا.

وشدد الجعفري على أن دخول قوات تركية إلى شمال العراق يعتبر تدخلاً فـي الشأن العراقـي، مشيرا إلى أنهم لجأوا إلى وزراء الخارجيـة العرب ثـم الأمـم المتحدة لإدانة التدخل العسكري التركي في شمال العراق، ومؤكدا أن وجود قوات لأي دولـة أجنبيـة علـى أرض العراق يعد انتهاكاً للسيادة العراقية لن يقبلوا به.

وأكد وزير الخارجية العراقي أنهم لن توجد قوات عسكريـة أجـنـبيـة علـى أراضي العراق بدون إذن ودواعٍ داخلية، مشددا على أنهم يفكـرون بكسـر إرادة الآخريـن.

وأضاف أن العراق يوجه طاقاته الآن لحرب تنظيم الدولة الذي يشكل خطراً ليس علي العراق فقط وإنما علـى كل دول الجوار، مشيرا إلى أنهم ينسقون باستمرار مـع إقليـم كـردسـتـان