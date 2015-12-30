البطش: يجب استمرار العمليات ضد الاحتلال لإفشال أي تنسيق أمني

دعا خالد البطش، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، إلى استمرار العمليات الفردية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي لإفشال أي تنسيق أمني معه.

ووصف البطش في كلمته خلال ورشة بعنوان "انتفاضة القدس بين التصعيد ومحاولات الاحتواء" بمشاركة ممثلين عن الفصائل الوطنية والإسلامية، التنسيق الأمني مع الاحتلال بأنه "عائق أمام نيل الشعب الفلسطيني حريته".

وأضاف البطش "الشعب الفلسطيني وصل إلى قناعة بأنه حتى تزول مستوطنات الاحتلال وننعم بالصلاة في الأقصى لابد من الانتفاضة"، وتابع " الانتفاضة مشروع وطني كنا نبحث عنه ولابد من تشجيعها وتقويتها".

واعتبر البطش أن انتفاضة القدس فرصة لأبناء الشعب الفلسطيني من أجل المصالحة وتوحيد صفوف الجميع، مؤكدا عدم وجود علاقة بين فتح معابر غزة واستمرار الانتفاضة، معلنا عن ترحيبه بموقف حكومة رامي الحمد الله من مقترح الفصائل لحل أزمة معبر رفح.